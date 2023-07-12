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Ekonomi Terör kuruyor petrol fışkırıyor! Dev müjdeye son 500 metre
Ekonomi

Terör kuruyor petrol fışkırıyor! Dev müjdeye son 500 metre

Yeniakit Publisher
2023-07-12 15:54:00 -
Terör kuruyor petrol fışkırıyor! Dev müjdeye son 500 metre

Şırnak-Hakkâri arasında yer alan Kato Dağı’nda arama çalışmaları hızlandı. Yamaçaltı-1 kuyusunda 3 bin metreye kadar inildi. Son 500 metreye inilmesi sonrası sonuç belli olacak.

Enerjide dışa bağımlılığı bitirmek için çalışmalarını hızlandıran Türkiye, petrolde yeni müjdelere hazırlanıyor. Petrol sondajlarında özellikle Şırnak'a ağırlık verilmişti. Bölgede en son Beytüşşebap ilçesinde yer alan Kato Dağı'nda sondaja başlanmıştı. Yapılan sismik taramaların olumlu sonuçlandığı ve çalışmaların hızlandığı Kato Dağı'ndan müjdeli haber gelirse, müjdenin adresi "Yamaçaltı-1" kuyusu olacak. 

Edinilen bilgiye göre; Kato'daki sondajda kesin verilerin alınması için 3 bin 500 bin metreye kadar inilecek. Halihazırda sondajın 3 bin metrede olduğu, kalan çalışmanın da 2-3 hafta içerisinde tamamlanacağı belirtildi. İlk kuyuda, beklenen miktarda rezerv keşfi yapılırsa, bölgede rezerv potansiyelinin anlaşılması amacıyla Yamaçaltı-2 kuyusunun açılması için de çalışmaların hemen başlayacağı öğrenildi.

Kaynak: Türkiye

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