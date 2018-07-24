Terör ile uyuşturucu bağlantısı beyazperdeye yansıyacak

Sevdiği kızı uyuşturucudan kaybeden bir senaristin kaleme aldığı, 16 Ağustos'ta çekimlerine başlanacak "Dön Evine Kilit" adlı sinema filmi, uyuşturucu ile terör bağlantısını anlatacak.

Cihangir Artun'un senaryosunu yazdığı, Turgut Uyar'ın yönetmenliğini üstlendiği filmin başrolünde tecrübeli sinema sanatçısı Reyhan İlhan oynayacak.

Yaşanmış bir hikayeden esinlenerek yazılan senaryo, uyuşturucu bağımlısı bir kız ile polisin imkansız aşkından yola çıkarak uyuşturucu ile terör bağlantısını konu alıyor.

Bir programa katılmak üzere Bursa'ya gelen sinema sanatçısı Reyhan İlhan, filmin senaristi Cihangir Artun'un, sevdiği insanı uyuşturucudan kaybettiğini hatırlattı.

İlhan, senarist Artun'un yaşadığı olayları kaleme aldığını, bunu da kendisiyle paylaştığını belirterek, "Böyle güzel bir projede olacağım için çok heyecanlandım. Çünkü uyuşturucu ülkemizin kanayan bir yarası. Ben filmde Safiye Sultan karakterini canlandıracağım. Bir kabadayının eşi rolündeyim." dedi.

'İNSANLARIN EVLATLARINI SIK SIK TAKİP ETMELERİNİ İSTİYORUZ'

Uyuşturucu nedeniyle çok sayıda gencin hayatını kaybettiğini hatırlatan İlhan, şöyle devam etti:

"Bu müptelalık çok kötü. Bu filmle insanların gözünü açmak istiyoruz. İnsanların evlatlarını sık sık takip etmelerini istiyoruz. Arkadaş seçimi çok önemli. Düşünün uyuşturucu kullanan biri arkadaşınızsa belirli bir zamandan sonra onun sevdiği sevmediği her şeye siz de katılmış oluyorsunuz. O yüzden böyle bir proje bana geldiğinde çok heyecanlandım. Çok mutluyum. Güzel bir ekip oluşturduk."

İlhan, ekibin tiyatro kökenli sanatçılardan oluştuğunu vurgulayarak, "Seçilen arkadaşlarım duygusal insanlar. Bu film de duygusal olmayı gerektiriyor. Elimizi taşın altına koyduk. Kuvvetliyiz, gümbür gümbür geliyoruz. İnşallah güzel şeyler olacak." diye konuştu.

'TEK DERDİMİZ AİLELERİN YARALARINI SARMAK'

Senarist Cihangir Artun da kız arkadaşını uyuşturucudan kaybettiğini, yaklaşık 15 yıldır bu illete karşı mücadele verdiğini söyledi.

Filmin yaşanmış bir hikayeden yola çıkılarak kaleme alındığını belirten Artun, "Bir terör örgütünün, gençleri, hatta çocukları zehirlemek için yaptıklarını anlatmaya çalıştık. Bir emniyet operasyonunun perde arkası da diyebiliriz. Ağır dram, heyecan ve aksiyonun olduğu senaryo aslında gerçektir." ifadelerini kullandı.

Artun, uyuşturucuya verilen paranın terör örgütlerine aktarıldığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Millete doğruları anlatmak için bu filmi çekeceğiz. Uyuşturucu ve terörün bağlantısını anlatmak için yola çıktık. Oyuncu kadromuzda İskender Bağcılar, Reyhan İlhan, Deniz Oral, Tuncay Kaynak, Perihan Savaş, Ayfer Çalgıcı, Selim Bayraktar, Arzu Dumanlıbulut, Oray Milas, Barış Ordu, Gülseren Gümüş, Kemal Denizci ve Kadir Turan gibi önemli isimler yer alıyor. Uyuşturucuyu bir kişiye bile bıraktırırsak kardır. Maddi bir kaygımız yok. Tek derdimiz, ailelerin yaralarını sarmak."

Cihangir Artun, çekimlerine 16 Ağustos'ta başlanacak filmin, bu yıl gösterime gireceğini sözlerine ekledi.