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Yerel Terör hücresine baskın: Gözaltılar var
Yerel

Terör hücresine baskın: Gözaltılar var

Van Emniyet Müdürlüğü tarafından, terör örgütü PKK’nın sözde basın ve kültür yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 6 kişinin gözaltına alındığı açıklandı.

Yeniakit Publisher
2020-10-06 12:29:00 -
Terör hücresine baskın: Gözaltılar var

Van’da polis ekipleri tarafından PKK/KCK silahlı terör örgütünün basın ve kültür yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Van Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde PKK/KCK silahlı terör örgütünün ve işbirlikçilerinin bütünüyle deşifre edilip faaliyetlerinin sonlandırılması, örgüt mensuplarının yakalanarak haklarındaki gerekli yasal işlemlerin yapılabilmesi adına; Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipler, PKK/KCK silahlı terör örgütünün basın ve kültür yapılanması içerisinde faaliyet yürüten şahısların yakalanmasına ve Basın Kültür Ofisi olarak kullanıldığı değerlendirilen bir iş yerine 6 Ekim 2020 günü yapılan operasyonda 6 şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Gözaltına alınan şüphelilerin üst, iş yeri ve ikamet aramalarında; çok sayıda dijital materyal ve örgütsel dokümanlar ele geçirilmiştir” denildi.

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