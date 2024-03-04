Terör hamisi ABD şaşırtmadı! CENTCOM komutanı PKK’lıların ayağına gitti

Türkiye’yi bölmeye çalışan terör örgütü PKK’nın en büyük hamisi ABD, dünyanın gözü önünde teröristleri desteklemeye devam ediyor. Son olarak ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) Komutanı Orgeneral Michael Erik Kurilla, Suriye’de PKK/YPG’li sözde yöneticilerle görüştü.

PKK’lılar “ABD’nin ortağı” olarak lanse edildi

CENTCOM’un X hesabından yapılan açıklamada, Kurilla'nın, ziyaretleri “güvenlik ve insani durum hakkında bilgi edinmek” amacıyla yaptığı ileri sürülerek meşrulaştırılmaya çalışıldı. Aynı zamanda söz konusu ziyaretin, ABD’nin ortaklarıyla gerçekleştirildiği vurgulandı ve PKK’nın Washington tarafından dost olarak görüldüğü açıkça ifade edildi. Söz konusu programının ilk ayağında Mısır'daki Refah Sınır Kapısı'nı ve el-Ariş kentini ziyaret ettiği kaydedildi.

İsrail ile de görüşüldü

Refah Sınır Kapısı ziyareti kapsamında Kurilla'nın birçok uluslararası organizasyon ve sivil toplum kuruluşu, Mısırı ordusu ve ABD büyükelçiliği yetkilileriyle bir araya geldiği belirtilen açıklamada, görüşmelerde Mısır'dan Gazze'ye gönderilecek insani yardımların detaylarının da ele alındığı ifade edildi. Açıklamada, Kurilla'nın, ziyaretlerin Ürdün ayağında Genelkurmay Başkanı Yusuf el-Huneyti ile bir araya geldiği, İsrail'de de Savunma Bakanı Yoav Gallant ve Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi ile görüştüğü belirtildi.

CENTCOM'un açıklamasına göre Kurilla, Suriye'nin kuzeyindeki ABD üslerine de gitti. Suriye'de “SDG” adını kullanan terör örgütü PKK/YPG'li yöneticilerle görüşen Kurilla, DEAŞ mensupları ve ailelerinin tutulduğu Hol Kampı'na da uğradı.

PKK’nın ayağına gitti

Terör örgütü PKK/YPG, Hol beldesinde Nisan 2017'de kurduğu kampta Deyrizor'daki terör örgütü DEAŞ mensupları ve aileleriyle çatışmalardan kaçan sivilleri tutuyor. Kampta örgütün alıkoyduğu siviller, insanlık dışı şartlarda barındırılıyor. Hol Kampı'nda onlarca ülkeden birkaç bin yabancı terörist savaşçının yanı sıra çok sayıda Suriyeli ve Iraklı terörist bulunuyor.

ÖNE ÇIKAN VİDEO