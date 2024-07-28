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Gündem Terör halayından cezaevi yoluna! PKK yandaşları paketlendi
Gündem

Terör halayından cezaevi yoluna! PKK yandaşları paketlendi

Yeniakit Publisher
2024-07-28 14:40:00 -
Terör halayından cezaevi yoluna! PKK yandaşları paketlendi

İstanbul'da terör örgütü PKK propagandası yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 18 şüpheliden 11'i tutuklandı.

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince terör örgütü PKK/KCK'nın sözde marşı eşliğinde halay çekilmesi ve terör örgütü elebaşı lehine slogan atılması ile seyir halindeki araçta bir kadının örgütsel şarkı dinlediği görüntülerle ilgili dün gözaltına alınan 18 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye götürüldü.

11 şüpheli tutuklandı

Araçta örgütsel şarkı dinlediği anlara ilişkin sosyal medya paylaşımı yapan Ö.R'nin (36) de aralarında bulunduğu 11 şüpheli çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 7 zanlı adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

Arnavutköy ve Esenyurt'ta sokakta, Gaziosmanpaşa'da ise bir düğünde terör örgütü PKK/KCK'nın sözde marşı eşliğinde halay çekilip terör örgütü elebaşı lehine slogan atılması ve bir kadının seyir halindeki araçta örgütsel şarkı dinlediği anlara ilişkin sosyal medya paylaşımına ilişkin soruşturma başlatılmıştı. Zanlıların kimlik ve adreslerini tespit eden emniyet güçleri, 7 ilçede belirlenen 24 adrese düzenlediği eş zamanlı operasyonda 13 şüpheliyi gözaltına almış, daha sonra 5 adrese yapılan ikinci operasyonda 5 şüpheli daha yakalanmıştı.

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