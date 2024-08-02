Terör halayı çeken şahıslar hakkında gelişme
Diyarbakır'da terör örgütü propagandası içeren şarkıyla halay çeken 5 kişi, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 2 kişiyi yakalama çalışmaları sürüyor.
Diyarbakır Valiliği, 1 Ağustos 2024 günü Dicle ilçesinde 7 şahsa yönelik eş zamanlı icra edilen operasyonda terör örgütü propagandası yaptıkları tespit edilen 5 şüpheli şahsın yakalandığını, 2 şüpheliyi de yakalama çalışmalarının devam etmekte olduğunu bildirmişti.
Adli kontrol şartıyla serbest bırakıldılar
Şüpheliler, jandarma işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Diğer 2 şüphelinin yakalama çalışmaları sürüyor.
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