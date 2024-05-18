Terör elebaşı Duran Kalkan'ı it gibi titreten anlaşma
Irak'ın kuzeyinde yuvalanan terör örgütü PKK ve itleri 'Kalkınma Yolu Projesi' yüzünden korkudan titriyor.
Türkiye ile Irak arasında imzalanan 'Kalkınma Yolu Projesi' PKK yuvası Kandil ve PKK elebaşı Duran Kalkan'ı korkudan titretti. PKK elebaşı Kalkan, "Türkiye bu yolla her yeri kuşatacak. Savaşacağız." dedi.
"Türkiye bu yolla her yeri kuşatacak" diyen PKK elebaşı titreyek konuştuğu açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
IRAK YÖNETİMİNİ TEHDİT ETTİ
"Savaş yolu projesi. Bir savaş alanına dönüştürecek orayı. Yani herhalde İran, Irak herkes görüyor. Bu Irak için felaket olur. Hiçkimse kabul etmez. Buna karşı herkes savaşır.
'BÖYLE BİR ŞEYE KARŞI SAVAŞIRIZ'
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Böyle bir şeye karşı elbette ki biz mücadele ederiz, savaşırız yani. Bu çok bir şey değil, denilmemeli."
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