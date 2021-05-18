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Dünya Terör devletinin saldırılarında 212 Filistinli şehit oldu
Dünya

Terör devletinin saldırılarında 212 Filistinli şehit oldu

Terör devleti İsrail'in katliamı günlerdir devam ediyor. İsrail'in katliamlarında 61'i çocuk, 36'sı kadın olmak üzere 212 kişi şehit olurken, 1400 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-05-18 02:23:00 -

İsrail saldırıyor, bombalıyor, vuruyor. İnsanlık dışı katliamlarına devam ediyor. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, İsrail saldırılarında şehit olanların sayısının 212'ye yükseldiğini açıkladı.

Yaralıların sayısı 1400'e ulaştı

Kudra, şehitler arasında 61 çocuk ve 36 kadının bulunduğunu, yaralı sayısının ise 400'ü çocuk ve 270'i kadın olmak üzere 1400'e ulaştığını ifade etti.

İsrail'in masum sivilleri evlerinde hedef almaya devam ettiğini ve aşırı güç kullandığını söyleyen Kudra, saldırılar nedeniyle on binlerce Filistinlinin evsiz kaldığını söyledi.

İsrail'in saldırılarında 212 Filistinli şehit oldu

Bu durumun yeni tip koronavirüsün (COVID-19) ve salgın hastalıkların yayılmasına sebep olacağını sözlerine ekledi.

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