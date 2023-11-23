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Gündem Terör devletine güven olmaz! Ateşkes başlamadan İsrail kıvırdı! 4 saate hastaneyi boşaltın
Gündem

Terör devletine güven olmaz! Ateşkes başlamadan İsrail kıvırdı! 4 saate hastaneyi boşaltın

Yeniakit Publisher
2023-11-23 10:56:00 - 2023-11-23 11:03:26
Terör devletine güven olmaz! Ateşkes başlamadan İsrail kıvırdı! 4 saate hastaneyi boşaltın

İsrail yönetimi, bu sabah başlaması beklenen ateşkesi ve rehine takasını erteledi. Gazze'nin kuzeyindeki Endonezya Hastanesi'nin 4 saat içinde boşaltılmasını isteyen Tel Aviv yönetimi, Şifa Hastanesi Müdürü'nü de tutukladı.

Fransız haber ajansı AFP'ye konuşan Filistinli yetkili, İsrail'in ateşkesi ve rehine takasını ertelediğini söyledi. Yetkili, bu sabah başlaması beklenen ateşkesin, "İsrailli rehinelerin isimleri ve serbest bırakılma yöntemleri" nedeniyle ertelendiğini belirtti.

İsrai Başkanaı Binyamin Netanyahu'nun ofisinden akşam yapılan açıklamada da ateşkesin ertelendiği kaydedilmişti.

HASTANEYİ 4 SAATTE BOŞALTMA İSTEĞİ

Öte yandan, Al Jazeera televizyonuna kaonuşan Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Munir al-Bursh, İsrail'in Gazze'nin kuzeyindeki Endonezya Hastanesi'nin 4 saat içinde boşaltılmasını istediğini belirtti.

Hastanede yaklaşık 200 kişinin bulunduğunu aktaran al-Bursh, dün 450 hastanın hastaneden ayrıldığını bildirdi. Bursh, hastanede defnedilemeyen 65 cenazenin de bulunduğunu, bunların 50'sinin 10 günden uzun süredir hastane bahçesinde beklediğini ifade etti.


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