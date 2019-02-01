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Terör devletinden skandal Türkiye kararı! Yasakladılar

Burak Derneği Başkanı Adem Yenihayat, İsrail’in Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının Kudüs’ü yılda bir defadan fazla ziyaret etmelerini yasakladığını açıkladı.

01 Şubat 2019 Cuma 21:04
Terör devletinden skandal Türkiye kararı! Yasakladılar

Burak Derneği Başkanı Adem Yenihayat, İsrail’in Türk vatandaşlarının Kudüs’ü yılda birden fazla ziyaret etmelerini yasakladığını belirtti.

Burak Mukaddes Mekanları Tanıtma ve Kültür Derneği Başkanı Adem Yenihayat, İsrail’in Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının Kudüs’ü yılda bir defadan fazla ziyaret etmelerini ve 18 yaşından küçük Türk vatandaşlarının velisiz şehre girişlerini yasakladığını belirtti.

"12 yaşından küçük çocukları tutukladılar"

Burak Derneği Başkanı Yenihayat, 2018 yılında Kudüs’te yaşanan gelişmelerle ilgili yazılı açıklamada bulundu.

Yenihayat, açıklamasında işgal altındaki Kudüs’te 2018 yılının yine acı, gözyaşı ve zorluklarla geçtiğini ifade ederek, Kudüs’te yaşayan Müslümanlara ve Mescid-i Aksa’ya yönelik saldırılara değinildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Polis ve asker gözetiminde 33 bin 69 Yahudi Mescid-i Aksa’ya baskın yaptı. İşgal güçleri 27 Temmuz ve 17 Ağustos’ta Mescid-i Aksa’nın kapılarını tamamen kapatarak içeriye girişi ve orada ibadeti engelledi. 176 kişiye Aksa’ya girme yasağı konuldu. Mescid-i Aksa’nın içerisinde Türk bayrağı açılması yasaklandı. Kudüs’te 7 Müslüman şehit edildi, bin 736 kişi tutuklandı. Bunların 63 tanesi kadın, 461 tanesi 18 yaşından küçük çocuktu. Bu çocukların 33 tanesi ise 12 yaşından da küçüktü.”

"Türk vatandaşların ziyaretlerine kısıtlama"

İşgal devleti olarak nitelendirdiği İsrail’in Kudüs’ü Yahudileştirme çalışmalarına devam ettiğini bildiren Yenihayat, şehirde 143 ev ve ticari yapı yıkıldığını, 6 evin ise zorla gasp edildiğini ve 5820 Yahudi yerleşimci için yeni konut yapılmasına onay çıktığını aktardı.

Yenihayat, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının Kudüs’e ziyaretlerini artırmaları ve sahip çıkmalarından rahatsız olan İsrail devletinin, 18 yaş altı gençlerin velisi olmadan Kudüs’e girişlerini engellediğini ve Türk vatandaşlarının yılda birden fazla Kudüs’e girmeleri yasaklandığını kaydetti.

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Haber Tarihi: 01 Şubat 2019 Cuma 21:04
  1. Mescid-i Aksa Türk vatandaşlara yasaklandı

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