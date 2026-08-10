10 maç oynanacak! UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda rövanş zamanı
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. eleme turu rövanş maçları yarın oynanacak. Temsilcimiz Fenerbahçe, TSİ 21.30'da Avusturya'nın Sturm Graz ekibine konuk olacak.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda üçüncü eleme turu rövanş maçları, yarın yapılacak 10 maçla tamamlanacak.
Fenerbahçe, 2-0 kazandığı maçın rövanşında TSİ 21.30'da Avusturya'nın Sturm Graz ekibine konuk olacak.
Program şöyle:
Sturm Graz (Avusturya) - Fenerbahçe: (0-2)
Kairat (Kazakistan) - Levski Sofya (Bulgaristan: (0-1)
Bodo/Glimt (Norveç) - Union Saint-Gilloise (Belçika): (3-3)
Sabah (Azerbaycan) - Aarhus (Danimarka): (1-2)
Kauno Zalgiris (Litvanya) - Dinamo Zagreb (Hırvatistan): (0-5)
NEC Nijmegen (Hollanda) - Olympiakos (Yunanistan): (0-0)
Kızılyıldız (Sırbistan) - Hapoel Beer-Sheva (İsrail): (0-1)
Celje (Slovenya) - Ararat-Armenia (Ermenistan): (1-2)
Slovan Bratislava (Slovakya) - Mjallby (İsveç): (2-1)
Olimpik Lyon (Fransa) - Sparta Prag (Çekya): (1-2)