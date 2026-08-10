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Kıspetteki yazıyı gören şaştı Recep Tayyip Erdoğan Türkiye ikincisi oldu

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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IHA Giriş Tarihi:

Kıspetteki yazıyı gören şaştı Recep Tayyip Erdoğan Türkiye ikincisi oldu

Amasya'da düzenlenen Türkiye şampiyonasında er meydanına çıkan pehlivanın kispetindeki yazıyı gören şaştı kaldı.

#1
Foto - Kıspetteki yazıyı gören şaştı Recep Tayyip Erdoğan Türkiye ikincisi oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile aynı isim ve soy isme sahip 14 yaşındaki Sivaslı güreşçi Recep Tayyip Erdoğan, 85 kiloda Türkiye ikincisi oldu.

#2
Foto - Kıspetteki yazıyı gören şaştı Recep Tayyip Erdoğan Türkiye ikincisi oldu

Türkiye Geleneksel Güreş Federasyonu tarafından Amasya Akdağ Kapaklı mesire alanında düzenlenen Mahmut Demir Karakucak Güreşleri Minikler Türkiye Şampiyonası'na katılan Sivaslı Recep Tayyip Erdoğan, çayırda fırtına gibi esti.

#3
Foto - Kıspetteki yazıyı gören şaştı Recep Tayyip Erdoğan Türkiye ikincisi oldu

Rakiplerini birer birer geçip yükseldiği finalde ise önde götürdüğü müsabakayı kaybederek Türkiye ikinciliği elde etti.

#4
Foto - Kıspetteki yazıyı gören şaştı Recep Tayyip Erdoğan Türkiye ikincisi oldu

Kıspetinde yazılı isim ve soyadı görenlerin şaşırdığını anlatan Ahmet Ayık Spor Lisesi 10. sınıf öğrencisi Erdoğan, "Ben doğmadan babamın ‘Recep' adlı amcası vefat etmiş.

#5
Foto - Kıspetteki yazıyı gören şaştı Recep Tayyip Erdoğan Türkiye ikincisi oldu

Babamda amcasını ve cumhurbaşkanımızı çok sevdiği için benim adımı Recep Tayyip koymuş. Kispetimdeki isim ve soyadımı gören şaşırıyor. Benim de hoşuma gidiyor" dedi.

#6
Foto - Kıspetteki yazıyı gören şaştı Recep Tayyip Erdoğan Türkiye ikincisi oldu

Sivas'ta hayvancılık ve akaryakıt satışıyla geçimini sürdüren ailesinin 6 çocuğunun en küçüğü olan Erdoğan, hedefinin milli takıma seçilip uluslararası şampiyonalarda zirveye ulaşmak olduğunu vurguladı.

#7
Foto - Kıspetteki yazıyı gören şaştı Recep Tayyip Erdoğan Türkiye ikincisi oldu

Başarılı güreşçi, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile tanışmayı çok istediğini de söyledi. Antrenörü Muhammed Recepoğlu da okula kayıt yaptırmaya geldiğinde şaşırdıkları öğrencisinin azmiyle örnek olduğuna değindi.

#8
Foto - Kıspetteki yazıyı gören şaştı Recep Tayyip Erdoğan Türkiye ikincisi oldu

Erdoğan'a madalyasını Avrupa, dünya ve olimpiyat şampiyonu eski milli güreşçi Mahmut Demir verdi.

#9
Foto - Kıspetteki yazıyı gören şaştı Recep Tayyip Erdoğan Türkiye ikincisi oldu

Demir adını taşıyan Türkiye şampiyonasına katılan yaklaşık 350 güreşçi arasından başarıya ulaşanların gelecek yıllarda Türkiye'yi uluslararası şampiyonalarda temsil edeceğini aktardı.

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