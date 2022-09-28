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Dünya Terör devletinden bir alçaklık daha
Dünya

Terör devletinden bir alçaklık daha

Siyonist terör devleti İsrail işgal altında tuttuğu Filistin topraklarında terör estirmeye devam ediyor. İşgal güçleri, Cenin’e düzenledikleri baskında, iki Filistinliyi şehit etti.

Yeniakit Publisher
2022-09-28 17:08:00 -
Terör devletinden bir alçaklık daha

Yeni Akit  Ankara

Terör devleti İsrail’e bağlı güçleri, Cenin’e düzenledikleri baskında, iki Filistinliyi şehit etti.

Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, “İşgal güçlerinin bugün Cenin'e düzenlediği baskında Abd Fethi Hazim, Muhammed Mahmud El-Venne ve Ahmed Alavene isimli Filistinliler şehid oldu” bilgisi paylaşıldı.

Öte yandan Ramallah kentinde toplanan gençler, Cenin'de şehit olan Filistinliler için esnaflara kepenk kapatma çağrısnda bulundular.

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