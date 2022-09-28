Terör devletinden bir alçaklık daha
Siyonist terör devleti İsrail işgal altında tuttuğu Filistin topraklarında terör estirmeye devam ediyor. İşgal güçleri, Cenin’e düzenledikleri baskında, iki Filistinliyi şehit etti.
Yeni Akit Ankara
Terör devleti İsrail’e bağlı güçleri, Cenin’e düzenledikleri baskında, iki Filistinliyi şehit etti.
Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, “İşgal güçlerinin bugün Cenin'e düzenlediği baskında Abd Fethi Hazim, Muhammed Mahmud El-Venne ve Ahmed Alavene isimli Filistinliler şehid oldu” bilgisi paylaşıldı.
Öte yandan Ramallah kentinde toplanan gençler, Cenin'de şehit olan Filistinliler için esnaflara kepenk kapatma çağrısnda bulundular.