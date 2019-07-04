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Terör devleti karıştı! Yahudiler İsrail bayrağını yaktı

Terör devleti İsrail'de sık sık zorunlu askerliğe karşı eylemler düzenleyen Ultra Ortodoks Yahudiler, İsrail'in güvenli olmadığını belirterek bayrağını yaktı.

04 Temmuz 2019 Perşembe 11:31
Terör devleti karıştı! Yahudiler İsrail bayrağını yaktı

Geçtiğimiz günlerde silahsız bir Etiyopya asıllı Yahudi bir gencin İsrail polisi tarafından vurularak öldürülmesi, ülkedeki gerginliği had safhaya çıkardı.

İsrail'in kuzeyindeki Kiryat Haim kentinde pazar günü, görevli olmayan bir polisin açtığı ateş sonucu 19 yaşındaki İsrail vatandaşı Solomon Tekah yaşamını yitirdi.

Ülke genelinde çıkan protesto gösterilerin en önemli adreslerinden biri olan başkent Tel Aviv'de protestocular, Azrieli Tower yakınlarındaki bir anayolu çift yönlü trafiğe kapattı.

Gösterilerde 47 polis yaralandı

Yola barikat kuran ve lastik yakan göstericiler, yoldan geçmek isteyen bazı araçlara saldırdı. Bazı araçları da ateşe veren göstericiler, kapattıkları yollara kaldırım taşlarını yığdı.

Ülke genelinde düzenlenen gösterilerde 47 polis yaralandı, 60 gösterici de gözaltına alındı.

Ultra Ortadoks Yahudiler İsrail bayrağını yaktı

Daha önce İsrail ve dünyanın farklı kentlerinde İsrail devletine karşı yaptıkları eylemlerle sık sık kendilerinden söz ettiren Ultra Ortodoks Yahudiler de İsrail hükümetine tepki göstermeye başladı.

Sosyal medyada paylaşılan videoda Ultra Ortodoks Yahudiler; İsrail devletinin Yahudileri temsil etmediğini, siyonist bir devlet olduğunu, kendileri için güvenli olmadığını belirterek İsrail bayrağını yaktı.

Ultra Ortadoks Yahudiler

İsrail nüfusunun yüzde 10'unu oluşturan Ultra-Ortodoks Yahudiler (Harediler), toplumun diğer kesimleriyle en çok entegrasyon sorunu yaşayan grup olarak öne çıkıyor.

Ağırlıklı olarak Kudüs ve Bney Brak şehirlerinde yaşayan Haredilerin büyük çoğunluğu, "dini vecibelerini yerine getiremeyecekleri" gerekçesiyle askere gitmeyi reddediyor. Harediler laik eğitim sistemini de kabul etmeyerek, sadece dini eğitim veren kendi okullarına devam ediyor.

İsrail'de bulunmalarının sebebini "Yahudi şeriatını öğrenmek ve yaşamak" olarak açıklayan Harediler, aralarından askere gitmeyi kabul eden kişilere tepki gösteriyor . Askerlik hizmetinin zorunlu olduğu ülkede Haredilerin bu tutumu, polisle sık sık gerilim ve arbede yaşamalarına sebep oluyor.

Yahudi toplumunun gelir seviyesi en düşük kesimini oluşturan Haredilerin çoğu, devletten maddi yardım alıyor ve çok çocuk yaptıkları için sayıları giderek artıyor.

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Haber Tarihi: 04 Temmuz 2019 Perşembe 11:31
  1. Ultra Ortodoks Yahudiler
  2. ultra ortodoks haredi yahudiliği

YORUM YAZ

  • Alparslan 1071Alparslan 107159 dk önce
    Yan ulen yan!!!!! Filistin gibi yan, ırak gibi yan, afganistan gibi yan, yemen gibi yan, suriye gibi yan, mısır gibi, libya gibi yan... ne külün kalsın, ne de tozun zalimler ülkesi....içtiğin müslüman kanı burnundan gelsin soysuzlar topluluğu...
  • Talat CanTalat Can1 sa önce
    Allah daha beter etsin inşâallah!
  • ......1 sa önce
    Yakmaları normal. Çünkü insanlıktan nasipli masum, temiz Mûseviler siyonist İsrail'in politikalarından rahatsızlar.Vicdan sahibi Mûseviler vicdansız siyonist İsrail'e tepki gösterdikleri için onları tebrik ediyorum.
  • Ersin Kamil BektaşErsin Kamil Bektaş1 sa önce
    Allaha şükürler bugünleri de gördük.. Yiyin lan siyonist pezolar birbirinizi....

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