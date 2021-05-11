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Gündem Terör devleti İsrail'in kalleş saldırılarına AK Parti'den çok sert tepki
Gündem

Terör devleti İsrail'in kalleş saldırılarına AK Parti'den çok sert tepki

Terör devleti İsrail'in Gazze'ye düzenlediği hava saldırılarına tepki gösteren AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Kim bu zalim saldırganlığa 'İsrail'in kendini savunma hakkı' diyorsa çocuk katillerinin iş birlikçisidir" dedi.

Yeniakit Publisher
2021-05-11 11:54:00 -
Terör devleti İsrail'in kalleş saldırılarına AK Parti'den çok sert tepki

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail'in Gazze'ye yaptığı hava saldırılarını "İsrail'in kendini savunma hakkı" diye değerlendirenlerin, çocuk katillerinin iş birlikçisi olduğunu ifade etti.

Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail'in savaş uçaklarıyla çocukları öldürdüğünü belirtti. Çelik, şunları kaydetti:

"Buna birileri 'İsrail’in kendini savunma hakkı var' diyor. Kim bu zalim saldırganlığa 'İsrail'in kendini savunma hakkı' diyorsa çocuk katillerinin iş birlikçisidir. Şimdiye kadar gördük ki 'İsrail'in kendini savunma hakkı' denilen her eylemin, yorumun ve haberin arkasında, Netanyahu gibi zalim ve fanatiklerin saldırganlığı gizleniyor."

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