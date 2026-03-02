  • İSTANBUL
Terör devleti İsrail'den yeni iddia: O isim öldürüldü

Haydut ABD'yi arkasına alan terör devleti İsrail, Hizbullah'ın istihbarat merkezi başkanını öldürdüğünü iddia etti.

İsrail ordusu, Hizbullah'ın roketli saldırıda bulunduğu gerekçesiyle yoğun saldırılara başladığı Lübnan'da Hizbullah'ın istihbarat merkezi başkanını öldürdüğünü iddia etti.

Ordudan yapılan açıklamada, Hizbullah'ın önemli isimlerinden Hüseyin Makled'in öldürüldüğü öne sürüldü.

Açıklamada, Makled'in Hizbullah'ın istihbarat merkezi başkanı olduğu, İsrail ordusu hakkında istihbarat sağlamaktan sorumlu ve Hizbullah'ın İsrail'e yönelik saldırılarının planlanmasında üst düzey komutanlarla işbirliği içinde olduğu ifade edildi.

Hizbullah'ın İran'a destek vermek için savaşa dahil olduğu öne sürülen açıklamada, İsrail saldırılarının devam edeceği tehdidinde bulunuldu.

 

İran'da hava savunma sistemleri hedef alındı

Öte yandan İsrail ordusu, İran'a yönelik saldırılarını da sürdürdüğünü ve ülkede hava savunma sistemlerini hedef aldığını ileri sürdü.

Hava savunma sistemleri ve operatörlerin tam İsrail uçaklarına karşı saldırı için hazırlanırken vurulduğunu iddia eden İsrail ordusu, İran yönetiminin ateş sistemlerine ve balistik füze fırlatıcılarına saldırılar düzenlediğini açıkladı.

