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Dünya Terör devleti İsrail’den skandal açıklama! ‘Devam edeceğiz’
Dünya

Terör devleti İsrail’den skandal açıklama! ‘Devam edeceğiz’

Filistinli direniş gruplarının roket saldırıları karşısında korkan İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz, ateşkes planlamadıklarını ve Gazze'ye yönelik saldırıları sürdüreceklerini söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-05-12 17:05:00 -
Terör devleti İsrail’den skandal açıklama! ‘Devam edeceğiz’

The Times of Israel gazetesine göre, İsrail Savunma Bakanı Gantz, Filistinli direniş gruplarının roket saldırılarından en büyük zararı gören kentlerden Askalan'ı ziyaret etti.

Burada yaptığı açıklamada İsrail'in saldırılarını durdurmayacağını belirten Gantz, "İsrail ateşkese hazırlanmıyor. Şu anda bu operasyonun ne zaman sona ereceği belli değil. İsrail Savunma Kuvvetleri, saldırılara devam edecek ve uzun vadede tam bir sükunet sağlayacak." dedi.

Gantz, Gazze'de sivil yerleşim noktalarına saldırılar düzenleyen İsrail'e karşı uluslararası tepkilere ilişkin ise, "İsrail vatandaşlarını koruma görevimize karşı ahlaki vaazlara kulak asmayacağız." ifadesini kullandı.

‘Gazze'de 500 hedefe saldırı düzenledik’

Öte yandan terörist İsrail ordusu, yaptığı açıklamada, pazartesi gününden itibaren Gazze'de 500 hedefe saldırı düzenlediklerini bildirdi.

Açıklamada ayrıca, devam eden hava saldırılarında Filistinli direniş gruplarının kullandığı binaların, yer altı mahzenlerinin ve yer altına gizlenmiş roketatarların, Hamas'ın üst düzey askeri yöneticilerinin ve evlerinin hedef alındığı ifade edildi.

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne iki gündür düzenlediği saldırılarda 14'ü çocuk, 3'ü kadın olmak üzere 48 Filistinli şehit oldu, 305 kişi de yaralandı.

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