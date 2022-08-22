Terör devleti İsrail’den gözaltı azgınlığı!
Siyonist terör devleti İsrail, işgal altında tuttuğu Filistin topraklarındaki Müslümanlara bir an nefes aldırmıyor. İşgal güçleri, sabahın erken saatlerinden itibaren başlattıkları operasyonlarda hiçbir gerekçe göstermeden çok sayıda Filistinliyi evlerinden çıkararak göz altına aldı.
Yeni Akit Ankara
Filistin kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Siyonist işgal güçleri, bugün şafak vakti Batı Şeria'daki kentlerde aralarından eski bir kadın mahkumun da bulunduğu 15 Filistinli yurttaşı gözaltına aldı.
İşgal güçleri, Beyt Furik Belediye Başkanı Samir Hanini'yi de gözaltına aldı.
Nablus kentinde ikamet eden eski Filistinli kadın mahkum Filistin Necm, işgal güçlerince evine düzenlenen baskının ardından gözaltına alındı. Necm, daha önce 8 yıl işgal zindanlarında esaret altında tutulmuştu.
İşgal güçleri, Tulkerem Mülteci Kampı'nda ikamet eden Filistinli genç Bilal Abdulaziz Nayife'yi evine düzenlediği baskının ardından gözaltına alırken, evde bulunan eşyalara zarar verdi.
Öte yandan Siyonist yerleşimciler, ticari bir işletmede Filistinli bir çalışana saldırarak darp etti, işletmeye maddi zarar verdi.