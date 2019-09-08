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Terör devleti İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı

Terör devleti İsrail'e bağlı savaş uçaklarının, Gazze'de Filistinli gruplara ait bazı askeri noktaları vurduğu belirtildi.

08 Eylül 2019 Pazar 10:11
Terör devleti İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail uçakları Gazze'nin farklı bölgelerindeki askeri noktalara hava saldırısı düzenledi. Saldırıların düzenlendiği yerlerde patlama seslerinin duyulduğu kaydedildi.

Sağlık kaynakları ise saldırılarda can kaybı yaşanmadığını açıkladı. İsrail ordusundan, saldırıyla ilgili açıklama yapılmadı.

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Haber Tarihi: 08 Eylül 2019 Pazar 10:11
  1. İsrail
  2. Gazze

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