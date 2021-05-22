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Dünya Terör devleti İsrail'den bir kalleşlik daha
Dünya

Terör devleti İsrail'den bir kalleşlik daha

10 Mayıs'tan bu yana 248 Filistinliyi şehit eden terör devleti İsrail, bu kez de Gazze ve Batı Şeria'da gazetecileri hedef aldı.

Yeniakit Publisher
2021-05-22 11:33:00 - 2021-05-22 11:33:51
Terör devleti İsrail'den bir kalleşlik daha

Filistin Gazeteciler Sendikası, İsrail'in Gazze Şeridi ve Batı Şeria'daki saldırıları ile ihlalleri sırasında 33 medya kurumunun hedef alındığını ve 170 gazetecinin yaralandığını belirtti.

Sendika Başkanı Nasır Ebu Bekir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 10 Mayıs'ta başlattığı, Hamas ile varılan ateşkesle sona eren saldırılarının medya sektörü ve çalışanları üzerindeki etkisini değerlendirdi.

Saldırılar sırasında yapılan ilk incelemelere göre bölgede medya kurumlarına ait 33 merkezin yıkıldığını söyleyen Ebu Bekir, hasar tespit çalışmalarının devam ettiğini, zarar gören ya da hedef alınan basın kuruluşlarının sayısının artabileceğine işaret etti.

Ebu Bekir, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında 70, Batı Şeria ve Kudüs'teki şiddet olaylarında ise 100 gazetecinin yaralandığı bilgisini paylaştı.

Sendika Başkanı, Batı Şeria'daki yaralanmaların çoğunun göz yaşartıcı gaz, Gazze'dekilerin ise bombalama sırasında isabet eden şarapnel olduğunu kaydetti.

İsrail savaş uçaklarının 19 Mayıs'ta Gazze'nin batısındaki Şeyh Rıdvan Mahallesi'nde bir evi üç roketle bombalaması sonucu "Kudüs'ün Sesi" adlı yerel radyoda çalışan gazeteci Yusuf Ebu Hüseyin yaşamını yitirmişti.

UCM'ye başvuru

Ebu Bekir, İsrail'in işlediği suçların yargıya taşınması yönündeki çalışmalarına da işaret ederek şunları söyledi:

"Sendika, Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne (UCM) sunmak üzere uluslararası gazetecilerle iş birliği içinde işgal güçlerinin Gazze Şeridi, Batı Şeria ve Kudüs'teki saldırılarında gazetecilere karşı işlediği suçları eksiksiz şekilde kapsayan bir dosya hazırlıyor."

Hukuki açıdan dosyanın tamamlanması için birkaç aya ihtiyaç olduğuna işaret eden Ebu Bekir, sendikanın geçen yıl benzer bir dosyayı UCM'ye sunduğunu ancak mahkeme prosedürlerinin uzun ve karmaşık olduğunu belirtti.

Medyaya yönelik yapılanları "katliam" şeklinde nitelendiren Ebu Bekir, "İsrail, suçlarını gizlemek için terör eylemleri gerçekleştirdi." ifadelerini kullandı.

Filistinli gazetecilerin başarısı

Ebu Bekir, Filistinli gazetecilerin, saldırılar sırasında olayları aktarımında olağanüstü bir verimlilik ve kabiliyet sergilediğini, kamuoyunu etkilemeyi başardığını, haberini aktardığı korkunç suç sahneleriyle dünya çapında milyonları harekete geçirebildiğini vurguladı.

Ebu Bekir, sendikanın uluslararası hukukun tanımına göre geçen yıl Filistin topraklarında işlenen yaklaşık 500 saldırı ve suçu belgelediğini aktardı.

AP ve Al Jazeera ofislerinin hedef alınması

İsrail 15 Mayıs'ta Gazze'deki Associated Press (AP) haber ajansı ve Al Jazeera televizyonuna ait ofislerin de bulunduğu binayı vurmuştu.

AP ve Al Jazeera bürolarının yanı sıra doktor muayenehaneleri ile avukatlık bürolarının da olduğu binada 60 daire bulunuyordu.

Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) 17 Mayıs'ta Uluslararası Ceza Mahkemesine (UCM) İsrail'in Gazze'de Associated Press ve Al Jazeera'nın ofislerinin yer aldığı binanın bombalanmasına ilişkin soruşturma başlatılması çağrısında bulundu.

İsrail, 10 Mayıs'ta abluka altındaki Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmış, Hamas ile varılan ateşkes doğrultusunda dün yerel saatle 02.00'de saldırılarını sonlandırmıştı.

İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları nedeniyle 248 Filistinli hayatını kaybetmişti.

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