Terör devleti İsrail'den alçak saldırı: Baba ve 3 çocuğu şehit oldu!

Siyonist terör devleti İsrail, Gazze Şeridi'ndeki saldırılarını 3. gününde de sürdürüyor. Sivil yerleşim yerlerini de hedef alan terörist İsrail, Bureij mülteci kampında Al Nabaheen ailesine ait bir evi hedef aldı.

Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, saldırıda 4 kişinin hayatını kaybettiği ve çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi. Olay yerine çok sayıda ilk yardım ekibinin sevk edilmesi üzerine yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, siyonist terör devleti İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarda can kaybının 41’e yükseldiği aktarılarak, hayatını kaybedenler arasında 15 çocuk, 4 kadın bulunduğu ifade edildi. Bakanlık ayrıca, saldırılarda 311 kişinin yaralandığını aktardı.