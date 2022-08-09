Terör devleti İsrail yine yaptı yapacağını
Sırf seçim öncesi oylarını artırmak için Gazze’ye kan ve ateş yağdıran İsrail Başbakanı Yair Lapid liderliğindeki İsrail hükümeti, ateşkesi bozarak Gazze’ye tanklar ve zırhlı araçlarla girdi.
Yeni Akit Ankara
Seçim öncesi oylarını artırmak için Gazze’ye kan ve ateş yağdıran İsrail Başbakanı Yair Lapid liderliğindeki İsrail hükümeti, ateşkesi bozarak Gazze’ye tanklar ve zırhlı araçlarla girdi.
İsrail’in ateşkesi bozmasıyla birlikte Nablus kentinde işgal güçleri ile Filistinli direnişçiler arasında yeniden başlayan şiddetli çatışmalar devam ediyor. Nablus'un Eski Şehir bölgesinde Filistinli direnişçiler ile işgal güçleri arasında yaşanan çatışmalar
İşgal rejimi, Nablus kentinde Filistinli direnişler ile şiddetli çatışmalar yaşayan ordu birliklerine tank ve zırhlı araçlardan oluşan takviye güç gönderdi.