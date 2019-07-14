Terör devleti İsrail Türkiye'ye gelen S-400'leri uydudan izliyor! S-400'lerin ilk parçalarının Mürted Hava Üssü'ne inmesi ABD gibi İsrail'i de endişelendirdi. İsrail'e ait Imagesatintl uydusu, Rusya’nın Türkiye’ye gönderdiği S-400 parçalarının Ankara’daki görüntülerini ve konumlarını paylaştı.

Türkiye, Amerika'nın küstah tehditlerine aldırmadı ve Rusya ile S-400 anlaşmasını tamamladı. Bu kapsamda Rus hava savunma sistemlerinin ilk parçaları Ankara'ya getirildi. Sevkiyat 2020 yılının nisan ayına kadar sürecek. ABD kadar terör devleti İsrail de rahatsız S-400 hava savunma sistemleri Türkiye'nin gücüne güç kattı. Bu durum sadece ABD'de değil, İsrail'de de paniğe neden oldu. Terör devleti İsrail uydudan izliyor İsrail'e ait Imagesatintl uydusu, Rusya’nın Türkiye’ye gönderdiği S-400 parçalarının Ankara’daki görüntülerini ve konumlarını paylaştı. İşte paylaşılan görüntüler:

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