Terör devleti İsrail şehit etmeye ve yıkmaya devam ediyor!

Yeni Akit Ankara

İsrail’in son iki günde Gazze’deki sivil yerleşim yerlerine yönelik düzenlediği saldırılarda şehit olan Müslümanların 24’ü buldu. İsrail'in Gazze'ye yönelik sürdürdüğü saldırılarda aralarında kadınların ve çocukların da olduğu 24 kişi şehit olurken, 203 kişi yaralandı.

İşgalcilerin Gazze'de bir eve düzenlediği saldırıda iki kişi daha şehit oldu. Saldırıda ayrıca çok sayıda yaralı olduğu aktarılıyor.

140 sivil hedefi vurdular!

Öte yandan işgalci Siyonist İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde Filistin direnişine ait 140 mevziyi vurduğunu iddia etti. Yine işgal ordusu, Gazze'den topraklarına(!) doğru 580 füze fırlatıldığını açıkladı.