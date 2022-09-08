Terör devleti İsrail Ramallah’ta Filistinli bir çocuğu şehit etti!

Yeni Akit Ankara

Ramallah’ta bir köye baskın düzenleyen İsrail güçleri, 17 yaşındaki masum bir çocuğu şehit etti. Şehidin naşına da el koyan terör devletinin şehidi Filistin’e henüz teslim etmediği bildirildi.

Şehidin naşını iade etmediler!

Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, “17 yaşındaki Heysem Mübarek, Ramallah'a bağlı Beytin köyünde işgal güçlerinin açtığı ateş sonucu şehid oldu. İşgal rejimi, şu ana dek şehidin naaşını iade etmiş değil” ifadelerine yer verildi.