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Gündem Terör devleti İsrail Lübnan’da Hizbullah’ın kullandığı çağrı cihazlarını bomba gibi patlattı!
Gündem

Terör devleti İsrail Lübnan’da Hizbullah’ın kullandığı çağrı cihazlarını bomba gibi patlattı!

Yeniakit Publisher
2024-09-17 22:02:00 -

Terör devleti İsrail, Lübnan’da Hizbullah’ın kullandığı çağrı cihazlarını sadece yazılımla hackleyerek uzaktan bomba gibi patlattı.

Olayda 9 kişi hayatını kaybederken, en az 2800 kişi yaralandı. 200 yaralının durumunun kritik olduğu bildirildi.

Güvenlik uzmanları, evlerde kullanılan yazılım yüklü tüm akıllı cihazların bomba olarak kullanılabileceğine dikkat çekiyor. Beyrut’taki bir hastaneden gelen görüntülerde yaralıların hastanelere akın ettiği görülüyor.

Ülke genelinde acil durum ilan edilirken, yetkililer halkı kan bağışı yapmaya çağırdı.

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Patlayan çağrı cihazları Türkiye’de de satılıyor!

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Yorumlar

SAPKIN SIYONIST CETE VE RUH HASTASI MANYAK FAHISEHERI ISRAIL "KURESEL EN TEHLIKELI VIRUSTUR, HER TARDE KIYAMETE DEK ORTAK MUCADEKE GUC BIRLUGI SARTTIR!

........

Millet

Çağrı cihazlarını müsülüman düşmanı terörist Hizbullah'a kim vermiş, el cevap, İran, şaşırdık mı, tabii ki hayır. Bu işte İranın parmağının olmadığını düşünmek herhalda ahmaklık olur. İran ve İtrael, elele hedeflerine adım adım ilerliyor.
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