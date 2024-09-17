Terör devleti İsrail Lübnan’da Hizbullah’ın kullandığı çağrı cihazlarını bomba gibi patlattı!
Terör devleti İsrail, Lübnan’da Hizbullah’ın kullandığı çağrı cihazlarını sadece yazılımla hackleyerek uzaktan bomba gibi patlattı.
Olayda 9 kişi hayatını kaybederken, en az 2800 kişi yaralandı. 200 yaralının durumunun kritik olduğu bildirildi.
Güvenlik uzmanları, evlerde kullanılan yazılım yüklü tüm akıllı cihazların bomba olarak kullanılabileceğine dikkat çekiyor. Beyrut’taki bir hastaneden gelen görüntülerde yaralıların hastanelere akın ettiği görülüyor.
Ülke genelinde acil durum ilan edilirken, yetkililer halkı kan bağışı yapmaya çağırdı.
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