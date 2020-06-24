Terör devleti İsrail kudurdu! Terör güçleri 5 aylık bebeği tutukladı

Filistin Enformasyon Merkezi'nin yerel kaynaklardan aktardığı bilgilere göre, İsrail teröristleri, Kudüs'ün Babu Hıtta mahallesi yakınında Ahmed Ebu Azale’nin eşi ve 5 aylık bebeğini tutukladı.

Hanımı ve çocuğu tutuklanan Ahmed Ebu Azale'nin, terör devleti İsrail tarafından alıkonulan eski bir esir olduğu ve Mescidi Aksa’dan uzaklaştırıldığı bildirildi.

Öte yandan, İsrail terör güçleri Kudüs’ün farklı bölgelerine baskınlar düzenledikten sonra Filistinlilere ait birçok iş yerini aradı.

İsrailli teröristler, Kudüs başta olmak üzere farklı bölgelerde yaşayan Filistinlilere karşı saldırı ve tutuklama operasyonlarına devam ediyor. Daha çok beldelere baskınlar düzenleyen terörist İsrail, ağırlıklı olarak Filistinli gençleri tutukluyor.

2020 yılbaşından bu yana İsrail terör güçleri tarafından tutuklanan Filistinlilerin %45’inin Kudüslü vatandaşlardan olduğu belirtiliyor.

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