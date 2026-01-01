Terör devleti İsrail kendi vatandaşını tutamıyor 69 binden fazla İsrailli ülkeyi terk etti Korkup kaçtılar

İsrail Merkezi İstatistik Bürosu’nun (CBS) yayımladığı yıl sonu raporuna göre, 2025 yılında 69 binden fazla İsrailli ülkeyi terk etti. Gazze’de Hamas’a karşı yürütülen savaşın gölgesinde geçen yılda, İsrail nüfusu yalnızca yüzde 1,1 artarak 10 milyon 178 bine ulaştı. Oran, ülke tarihindeki en düşük nüfus artış hızlarından biri olarak kayda geçti.

CBS verilerine göre, 2025’te 24 bin 600 yeni göçmen İsrail’e gelirken, yaklaşık 19 bin İsrailli uzun süreli yurtdışı yaşamının ardından geri döndü ve 5 bin 500 kişi aile birleşimi kapsamında ülkeye giriş yaptı. Buna rağmen yıl genelinde yaklaşık 20 bin kişilik net göç kaybı yaşandı.

Times of Israel'in haberine göre rakamlar, İsrail’de üst üste ikinci yıl net göçün negatif olduğu anlamına geliyor. 2024’te de ülkeden ayrılanların sayısı gelenlerden yaklaşık 50 bin daha fazlaydı.

Uzmanlar, bu eğilimi son yıllarda artan siyasi gerilimler, güvenlik kaygıları, 7 Ekim 2023’te Hamas’ın saldırısıyla başlayan Gazze savaşı ve hükümetin yargı reformu planlarına yönelik toplumsal hoşnutsuzluk ile ilişkilendiriyor.

Nüfusun 7 milyon 771 bini Yahudi ve diğer gruplardan (yüzde 76,3), 2 milyon 147 bini Araplardan (yüzde 21,1) oluşurken, yaklaşık 260 bin kişi yabancı statüsünde yer aldı. 2025’te 182 bin doğum kaydedilirken, 50 bin kişi hayatını kaybetti. Tüm veriler bir araya getirildiğinde, İsrail nüfusu yıl genelinde net 112 bin kişi arttı.