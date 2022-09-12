Terör devleti İsrail ile ilgili dikkat çeken uyarı: Büyük bir patlamanın işareti

Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, Filistin hükümetinin haftalık kabine toplantısında yaptığı konuşmada, işgalci terör devleti İsrail'in uygulamalarını eleştirerek, “İsrail dünyaya Filistin Yönetimi’nin konumunu güçlendirmek istediğini iddia ediyor. Yaptığı ise Filistin Yönetimi'ni yok etmek ve kurumlarına zarar vermek için sürekli bir çaba içinde olmaktır." dedi.

Filistin yönetiminin işgalin sona ermesini istediğini vurgulayan Iştiyye, “İsrail'e desteklerini istemediğimizi, ulusal haklarımızı istediğimizi, bu işgalin sona ermesini, uluslararası meşruiyetin hakim olmasını ve uluslararası hukukun hakem olmasını istediğimizi söylüyoruz.” diye konuştu.

Oslo Anlaşması'nın 29. yıl dönümünün yarın olduğunu hatırlatan ve İsrail'in bu anlaşmadan "geriye hiçbir şey bırakmadığını” dile getiren Iştiyye, “Zira İsrail, bu anlaşmanın hükümlerinin çoğunu kaldırdığı ve yerle bir etti, siyasi, ekonomik ve coğrafi yönünü ortadan kaldırdı.” ifadesini kullandı.

Sahadaki gerginlik “büyük bir patlamanın işareti”

Terörist İsrail askerlerinin sık sık baskınlar düzenlediği Batı Şeria'da tırmanan gerginliğe de dikkati çeken Filistin Başbakanı, şöyle devam etti:

“İsrail'in sahada artırdığı gerginlik, İsrail'in seçim propagandası olarak çeşitli siyasi partilerle beslediği büyük bir patlamanın işaretinden başka bir şey değil. Bu partiler seçildiğinde bu eylemler resmi hükümet politikası haline gelecek."

İsrail’in gerilimi artırmaya neden olan eylemlerini, “programlı öldürmeler, sistematik yerleşimci sömürgeciliği, Mescid-i Aksa'ya ve (el-Halil’deki) İbrahim Camii'ne yönelik baskınlar, Filistinlilerin topraklarına el konulması, günlük yaşamlarının baskı altına alınması, Filistin şehirlerinin merkezine girişler ve tekrarlanan saldırılar ile İsrail'in günübirlik kışkırtmaları” şeklinde sıralayan Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, “Siyasi bir ufkun yokluğunun arkasına saklanmak, dünyanın Ukrayna ile meşgul olması ve İsrail'de seçimlere gidilmesi bu suçların perdesi olamaz.” dedi.

Siyonist İsrail'in sık sık baskınlar düzenlediği Batı Şeria'da, Filistin Sağlık Bakanlığının raporlarına göre, İsrail güçleri yıl başından bu yana 94 Filistinliyi öldürdü.

Oslo Anlaşması

Filistin ve İsrail arasında 1993 yılında imzalanan Oslo Antlaşması, Batı Şeria ve Gazze Şeridi'nde bir Filistin özerk yönetimin kurulmasının yanı sıra 1999 yılında bağımsız Filistin devletinin kurulmasını sağlayacak siyasi müzakerelerin icra edilmesini içeriyordu.

Ancak buna bağlı kalmayan terörist İsrail yönetimi, Filistin devletinin kurulmasını engellemek üzere işgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te Yahudi yerleşim birimleri alanını yoğun şekilde yaymaya devam etti.

Siyonist İsrail'in izlediği politikalar sebebiyle siyasi müzakereler sekteye uğradı ve 2000 yılında da Filistin intifadası alevlendi.

İşgalci İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'da halihazırda 250'den fazla yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Bu yerlerde ikamet eden 500 binden fazla Yahudi yerleşimci, Batı Şeria'da işgal altında yaşayan Filistinliler için hayatı daha da zor hale getiriyor.​​​​​​​