Terör devleti İsrail, Heniye'nin ofisini de bombaladı!

İşgalci İsrail güçleri, abluka altındaki Gazze Şeridi'nden atılan bir roketin bu sabah Tel Aviv'in kuzeyindeki bölgede bir eve düşmesinin ardından Hamas'a ait hedefleri vurmaya başladı.

İşgalci İsrail ordusu açıkladı

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, "Gazze Şeridi'ndeki Hamas'a ait hedefleri vurmaya başladık." ifadesi kullanıldı, daha fazla ayrıntıya yer verilmedi.

Tarım arazilerini de vurdular

Öte yandan bölgedeki görgü tanıkları, İsrail savaş uçağının Gazze'nin kuzeyinde Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'na ait bir noktayı ve Han Yunus ile Refah kentlerindeki bazı tarım arazilerini vurduğunu aktardı.

Hamas lideri Heniye'nin ofisini bombaladılar

Filistinli kaynaklar, İsrail savaş uçaklarının Hamas lideri İsmail Heniye'nin ofisini hedef aldığını duyurdu.

Heniye'nin durumu iyi

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Hamas lideri İsmail Heniye'nin durumunun iyi olduğu bildirildi. Heniye, işgal güçlerinin saldırısına yönelik Kassam Tugayları ile birlikte açıklama yapacağı belirtildi.





Bölgede patlama sesleri duyulurken, Gazze'de gerginlik devam ediyor.