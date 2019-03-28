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Terör Devleti İsrail, Filistinlileri gözaltına aldı

Terör Devleti İsrail askerleri işgal altındaki Batı Şeria'da 13 Filistinliyi gözaltına aldı.

28 Mart 2019 Perşembe 11:08
Terör Devleti İsrail, Filistinlileri gözaltına aldı

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamaya göre, Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerine gece düzenlenen baskınlarda "terör eylemlerine karıştıkları" iddiasıyla 13 Filistinli gözaltına alındı.

Açıklamada, Filistinlilerin sorgulanmak üzere bölgedeki gözaltı merkezine sevk edildiği belirtildi.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskın düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.

5 bin 700 Filistinli bulunuyor

Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sıradan hale gelen gözaltılar sonrası aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Filistinlilerden bazıları günlerce gözaltı merkezlerinde tutuluyor.

Filistin resmi kaynaklarına göre, İsrail hapishanelerinde 500'e yakını idari tutuklu, 230'i çocuk olmak üzere 5 bin 700 Filistinli bulunuyor.

İsrail "idari tutukluluk" adını verdiği uygulamayla Filistinlileri istihbarata dayalı olarak 1 ila 6 ay alıkoyabiliyor. Tutuklunun, "İsrail'in güvenliği için tehlike teşkil ettiğine" karar verilmesi halinde ise askeri hâkim, suç isnadında bile bulunmadan tutukluluk süresini 5 yıla kadar uzatabiliyor.

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Haber Tarihi: 28 Mart 2019 Perşembe 11:08
  1. İsrail
  2. Batı Şeria
  3. Doğu Kudüs
  4. işgal altındaki Batı Şeria ile Doğu Kudüs

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