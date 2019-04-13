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Terör Devleti İsrail, Filistinli aileye kendi evini yıktırdı

Terör Devleti İsrail'e bağlı Kudüs Belediyesi, işgal altındaki Kudüs'te yaşayan Filistinli bir aileye, "Beldet'ül-Kadime" olarak ifade edilen Eski Şehir bölgesindeki evini kendi elleriyle yıktırdı.

13 Nisan 2019 Cumartesi 16:19
Terör Devleti İsrail, Filistinli aileye kendi evini yıktırdı

Kudüs'te yaşayan Filistinli aile, İsrail'in dayattığı yıkım ücreti olan yaklaşık 8 bin 400 doları ödeyemeyeceği için evini kendi elleriyle yıkmak zorunda kaldı.

Kudüs Belediyesi, Filistinli 8 kişilik Acluni ailesinin 3 sene önce Eski Şehir bölgesinde inşa ettiği iki odalı evin ruhsatsız olduğu gerekçesiyle yıkılması için birkaç gün önce aileye tebligatta bulundu.

Aileye, evini kendisi yıkmaması durumunda yıkım ücreti olarak 30 bin şekel (yaklaşık 8 bin 400 dolar) ödemek zorunda kalacağı iletildi.

Kendi elleriyle yıktılar

Acluni ailesi barınma ihtiyacını karşılamak için yaklaşık 3 yıl önce inşa ettiği 30 metrekarelik evini İsrail'in dayattığı meblağı ödeyemeyeceği için kendi elleriyle yıkmak zorunda kaldı.

İşgal altındaki Doğu Kudüs’te bulunan Vadi Hilve Bilgi Merkezine göre, İsrail'e bağlı Kudüs Belediyesi, Şubat ayında işgal altındaki Doğu Kudüs'te Filistinlilere ait 8 ev ve iş yerini yıktı, 7 Filistinliyi de kendi evlerini veya iş yerlerini yıkmaya zorladı.

Kudüs Belediyesi gerek inşaat ruhsatı vermeyerek gerekse ruhsatsız oldukları gerekçesiyle evleri yıkarak, Filistinlilerin Kudüs'te bina inşa etmesini kısıtlamaya çalışıyor. İsrail makamlarının, özellikle ABD Başkanı Donald Trump'ın Aralık 2017'de Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımasının ardından bu yöndeki uygulamalarını artırdığı ifade ediliyor.

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Haber Tarihi: 13 Nisan 2019 Cumartesi 16:19
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  • DoktorDoktor29 dk önce
    picrail bu. bu kafirleri BOYKOT etmedikce durmazlar

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