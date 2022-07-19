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Dünya Terör devleti İsrail bu köyü 204’üncü kez yıktı!
Dünya

Terör devleti İsrail bu köyü 204’üncü kez yıktı!

Kurulduğu 1948 yılından beri sürekli Filistin topraklarını işgal ederek topraklarını genişleten terör devleti İsrail, Türkiye dışında hiçbir devletin ve uluslar arası gücün karşısına çıkmamasının verdiği rahatlıkla yakıp yıkmaya devam ediyor.

Yeniakit Publisher
2022-07-19 19:24:00 -
Terör devleti İsrail bu köyü 204’üncü kez yıktı!

Yeni Akit  Ankara

Kurulduğu 1948 yılından beri sürekli Filistin topraklarını işgal ederek topraklarını genişleten terör devleti İsrail, her geçen gün gemi daha da azıya alarak yakıp yıkmaya devam ediyor.

Aynı köyü 204. Kez yıktılar!

Filistin Ajansı’ndan gelen bilgiye göre, terör devleti İsrail'e bağlı ekipler, Filistin'in Nakab (Necef Çölü) bölgesinde bulunan Arakib köyünü üst üste 204. kez yıktı. Terör devletinin son yıkımı bugün gerçekleşti.

Yine işgal güçleri, Kudüs'ün Anata beldesinde bir duvarı ve yaklaşık bir milyon şekel değerinde olduğu tahmin edilen yapıları da hukuksuz bir şekilde yıktı.

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