Terör devleti geri adım attı! Mescid-i Aksa açıldı Terör devleti İsrail, Mescid-i Aksa'nın tüm kapılarını kapatma kararında geri adım attı.

İsrail polisi tarafından kapıları kapatılan Mescid-i Aksa yeniden açıldı. Ayrıntılar geliyor...

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