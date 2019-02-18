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Terör devleti geri adım attı! Mescid-i Aksa açıldı

Terör devleti İsrail, Mescid-i Aksa'nın tüm kapılarını kapatma kararında geri adım attı.

18 Şubat 2019 Pazartesi 15:15
Terör devleti geri adım attı! Mescid-i Aksa açıldı

İsrail polisi tarafından kapıları kapatılan Mescid-i Aksa yeniden açıldı.

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Haber Tarihi: 18 Şubat 2019 Pazartesi 15:15
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