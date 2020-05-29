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Gündem

Terör destekçisi Merdan Yanardağ'dan Adnan Menderes'e alçak iftira

FETÖ ve PKK destekçisi Merdan Yanardağ, Yassıada mahkemelerinde merhum Başbakan Adnan Menderes'i küçük düşürmek için görülen ve beraatla sonuçlanan 'bebek davasını' Tele 1 canlı yayınında diline dolayarak büyük bir skandala imza attı.

Yeniakit Publisher
2020-05-29 09:57:00 - 2020-05-29 10:11:55

TELE 1 sahibi Merdan Yanardağ'ın cuntacılarla ağız birliği yaparak diline doladığı 'bebek davası' merhum Başbakan Adnan Menderes'i küçük düşürmek için kurgulanan bir senaryoydu. Yassıada'nın eli kanlı katilleri bile onca uydurmaya rağmen Adnan Menderes'i suçlu bulamadılar.

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Yorumlar

yüzyılın aşları arasında geçiyor bu aşk hikayesi, aynı an da istanbul da bir emniyet amirinin karısının da menderesle ilişkisi var

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Ercan Cetin

Bu söylediklerini kanitlamaz ve savcilikda birsey yapmaz ise bununda Allah Belasini versin Adalet var diyenlerinde.!!!
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