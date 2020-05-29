Terör destekçisi Merdan Yanardağ'dan Adnan Menderes'e alçak iftira
FETÖ ve PKK destekçisi Merdan Yanardağ, Yassıada mahkemelerinde merhum Başbakan Adnan Menderes'i küçük düşürmek için görülen ve beraatla sonuçlanan 'bebek davasını' Tele 1 canlı yayınında diline dolayarak büyük bir skandala imza attı.
TELE 1 sahibi Merdan Yanardağ'ın cuntacılarla ağız birliği yaparak diline doladığı 'bebek davası' merhum Başbakan Adnan Menderes'i küçük düşürmek için kurgulanan bir senaryoydu. Yassıada'nın eli kanlı katilleri bile onca uydurmaya rağmen Adnan Menderes'i suçlu bulamadılar.