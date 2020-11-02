  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Terör destekçisi azgınlar Berlin’de ortaya çıktı! Türk esnaflara saldırdılar
Dünya

Terör destekçisi azgınlar Berlin’de ortaya çıktı! Türk esnaflara saldırdılar

Almanya’nın başkenti Berlin’de terör örgütü PKK’lı bir grup düzenlediği yürüyüş sırasında çevrede bulunan esnafa saldırdı.

Yeniakit Publisher
2020-11-02 00:59:00 -
Terör destekçisi azgınlar Berlin’de ortaya çıktı! Türk esnaflara saldırdılar

Almanya’nın başkenti Berlin’de Türklerin yoğun olarak yaşadığı ve küçük İstanbul olarak bilinen Kreuzberg semtinde yürüyüş yapan terör örgütü PKK destekçisi grup kendilerine tepki gösteren esnafa saldırdı. PKK’lı grubun esnafa saldırısı ise Berlin polisi tarafından engellendi.

Terör destekçisi grubun ayrıca yürüyüş sırasında çevredekilere ellerindeki cisimleri fırlattıkları görüldü. Ellerinde terör örgütüne ait sözde bayrakları ve bez parçalarını taşıyan grup, sık sık PKK elebaşının sloganlarını attı. PKK'lıların yürüyüşüne Sol Parti eyalet milletvekili Hakan Taş'da katıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Eyleme bisikletliler katıldı! Sebebi ise çok başka
Yerel

Eyleme bisikletliler katıldı! Sebebi ise çok başka

Hatay'da bisikletiler, trafik kazası sonucu yaşamını yitiren arkadaşları için eylem yaptı.
Mehmet Metiner, Burhan Kuzu'nun vefatı sonrası isyan etti
Gündem

Mehmet Metiner, Burhan Kuzu'nun vefatı sonrası isyan etti

Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden AK Partili eski vekil Burhan Kuzu'nun ölümünü siyaset malzemesi yapan CHP Grup Başkanvekili Engin Öz..
Damat, gelini tekme tokat dövdü! O anlar kameraya böyle yansıdı
Gündem

Damat, gelini tekme tokat dövdü! O anlar kameraya böyle yansıdı

Hatay'ın Belen ilçesinde yol kenarında tartıştığı gelini döven damat, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi...

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay