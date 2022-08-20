Terör destekçisi ABD'den alçak iftira! Yalana bak: Türk SİHA'ları akşam voleybol oynayan Suriyeli gençleri vurmuşmuş!

Türkiye'nin Suriye politikasındaki teröre karşı tavizsiz duruş, ülkemize yönelik kara propaganda girişimlerini beraberinde getiriyor. Rusya ve Suriye ile olan diplomatik ilişkilerin iyileştirilmesi adına atılan adımlar ve Suriye'deki teröreist gruplara karşı operasyon hazırlığı , bölgede petrol yatakları için PKK/YPG ile iş tutan ABD'yi harekete geçirdi. Son dönemde terör örgütünün sözde haber kaynaklarından sıkça yayılan Türkiye'nin bölgdeki sivil unsurları hedef aldığı yalanına bu kez ABD ordusu ortak oldu

Hiçbir kanıt göstermediler

ABD Savunma Bakanlığı'nın, ordu bünyesinde DEAŞ'a karşı yürütülen uluslararası askeri operasyonu yönetmek amacıyla oluşturduğu Birleşik Müşterek Görev Gücü-Doğal Çözüm Operasyonu'nun (CJTF-OIR) Türkiye'ye ait silahlı insansız hava araçlarının (SİHA) açtığı ateş sonucu sivil 4 gencin öldüğünü öne sürdü. Ancak OIR'in resmi internet sitesinden ortaya atılan iddiaya hiçbir kanıt gösterilmemesi dikkat çekti.

Olmayan saldırıyı kınadılar

CJTF-OIR Komutanı Tümgeneral John Brennan imzalı açıklamada, "18 Ağustos akşamı silahlı insansız hava sistemi (SİHA), Haseke'de Birleşmiş Milletler eğitim yardım programında aktif olan voleybol oynayan bir grup genç kızın bulunduğu yeri bombaladı. İlk raporlar, saldırıda dört kişinin öldüğünü ve birkaç kişinin de yaralandığını gösteriyor. CJTF-OIR adına, bu saldırıyı ve sivilleri ölümüne ve yaralanmasına yol açan diğer tüm saldırıları kınıyorum” denildi.

Önce yalan sonra itidal çağrısı

Brennan açıklamasının sonunda "Suriye'nin kuzeyindeki askeri çatışmalardaki artış, DEAŞ tehdidinin devam ettiği kırılgan bir bölgede kaos yaratıyor. Tüm taraflara derhal gerilimi düşürmesi ve Koalisyonun DAEŞ'e karşı elde ettiği önemli savaş kazanımlarını riske atan faaliyetlere son verilmesi çağrısında bulunuyoruz" dedi.