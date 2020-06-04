Terör bağlantısı araştırılıyor! Hakkari’de silahlı kişilerce evinden kaçırılan adam öldürüldü
Hakkari’de gece vakti silahlı 3 kişi tarafından evinden kaçırılan 40 yaşındaki vatandaş, 100 metre uzaklaştırıldıktan sonra silahla vurularak öldürüldü. Olayın terörle bağlantısı olup olmadığı araştırılıyor.
Hakkari'de silahlı kişilerce evinden kaçırılan 40 yaşındaki Orhan Adıyaman öldürüldü.
Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Oğul köyünde hayvancılıkla uğraşan Adıyaman, kimliği henüz belirlenemeyen 3 zanlı tarafından gece saatlerinde evinden kaçırıldı.
Evinden 100 metre uzaklıkta öldürdüler
Şüpheliler, evinden yaklaşık 100 metre uzaklaştırdıkları Adıyaman'ı silahla vurarak olay yerinden kaçtı.
Ailesinin ihbarı üzerine köye gelen jandarma ekipleri inceleme yaptı.
Terörle bağlantısı araştırılıyor
Adıyaman'ın cenazesi, Hakkari Devlet Hastanesi morguna gönderildi.
Olayın terörle bağlantısını araştıran ekipler, şüphelilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.