Termos temizliği nasıl yapılır?

1- TOZ BULAŞIK DETERJANI

Termosun içine sıcak su doldurun ve içerisinde bir kaşık toz bulaşık deterjanı ekleyin. Biraz beklettikten sonra termosu iyice durulayın.



2- SODA

Bir bardak çay fincanının dörtte biri kadar sodayı termosa dökün. Geri kalan kısmını su ile doldurun ve 1 gece boyunca bu şekilde bekletin. Daha sonra durulama işlemini gerçekleştirin.

3- ŞİŞE FIRÇASI

Cam bir termosa sahipseniz, bu fırçayı kullanmanız şart değildir. Ancak, diğer türdeki termosları temizlemek için ideal bir üründür. Şişe fırçasına para vermek istemiyorsanız, termosun içine pirinç koyun ve sıcak su ekleyin. Kirlerden arınana kadar çalkalayın.

4- TUZ

Eğer termosunuz kötü kokuyorsa, içerine bir çay fincanının dörtte biri kadar tuz koyun. Birkaç gün boyunca bu şekilde durduktan sonra termosu yıkayın.