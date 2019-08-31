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Terminal Müdürlüğü, olası can kaybını önledi

Adana-İstanbul seferini gerçekleştiren otobüsün sol ön tekerinden çıkan kıvılcım, Terminal Müdürlüğü ekiplerinin dikkati sayesinde fark edilerek olası bir yangın önledi.

31 Ağustos 2019 Cumartesi 13:31
Terminal Müdürlüğü, olası can kaybını önledi

Adana-İstanbul seferini gerçekleştiren otobüsün sol ön tekerinden çıkan kıvılcım, Terminal Müdürlüğü ekiplerinin dikkati sayesinde fark edilerek olası bir yangın önledi.


Kocaeli Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde 20 Ağustos 2019 Salı günü bu kadarına da pes dedirten bir olay yaşandı. 24 saat 69 kamera ve 33 güvenlik ile didik didik izlenen terminalde bir otobüsün tekerinden kıvılcım çıktığı fark edildi. Hemen Terminal Polisi ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Zabıtasına telsizle anons geçildi. Terminal Müdürlüğü ekipleri araç şoförüne durumu bildirerek aracın Terminal’den bu şekilde çıkamayacağı, yolcuların can güvenliğinin olmadığını belirtti. Fakat duruma sinirlenen şoför aracın tekerinde bir problem olmadığını ve bu şekilde de gidebileceğini yetkililere aktardı. Yaşanılan tartışma sonucunda kesinlikle otobüsün terminalden çıkmayacağı ve yolcuların bu şekilde can güvenliğinin olmadığı terminal müdürlüğü tarafından şoföre belirtildi.


Yaşanılan karmaşa sonucunda araç güvenli bölgeye alındı. Aracın içerisine binen yetkililer, yolculara aracın sol ön tekerinden kıvılcım çıktığı ve tekerin deforme olması sonucunda otobüsün bu şekilde gidemeyeceği ve bu tekerlekle yolculuk yapılması durumunda can güvenliklerinin olmayacağını iletti. Terminal Müdürlüğü ekiplerince araç içerisinde bulunan biletli 24 yolcudan 8 tanesi hat 200 aracına bindirilerek İstanbul’a gönderildi. Geriye kalan 16 yolcu ise çeşitli firmalarla İstanbul’a ücretsiz olarak gönderilerek hiçbir yolcu mağdur edilmedi. Tekerinde deforme oluşan otobüs ise boş bir şekilde sanayiye gönderildi.

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Haber Tarihi: 31 Ağustos 2019 Cumartesi 13:31
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