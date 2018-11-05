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Termik santralde patlama! 1 işçi hayatını kaybetti

Çanakkale Çan ilçesinde bulunan 18 Mart Termik Santrali'nde patlama meydana geldi.

05 Kasım 2018 Pazartesi 18:40
Termik santralde patlama! 1 işçi hayatını kaybetti

Çanakalle'nin Çan ilçesinde bulunan 18 Mart Termik Santrali'nde işçilerin conta değiştirdiği sırada buhar kazanında sıkışma nedeniyle patlama meydana gedi. Olayda, Ferdi Mutlu isimli işçi hayatını kaybeti. Onur Terzi isimli işçi ise ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, 18 Mart Çan Termik Santrali'nde buhar kazanında gaz sıkışmasından kaynaklandığı iddia edilen patlama meydana geldi. Patlamada Ferdi Mutlu isimli işçi hayatını kaybederken, Onur Terzi isimli işçi ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine giden 112 ekipleri yaralı işçiyi hastaneye götürürken, bölgeye İtfaiye ve AFAD ekipleri gönderildi. Patlamanın yaşandığı alan güvenlik gerekçesiyle tahliye edilirken, çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Haber Tarihi: 05 Kasım 2018 Pazartesi 18:40
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