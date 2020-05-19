Terme’de 19 Mayıs gençlik konvoyu

Samsun’un Terme ilçesinde 19 Mayıs kutlamaları kapsamında belediye ve kolluk kuvvetlerine ait araçlarla gençlik konvoyu oluşturuldu. Çocuklara bayrak ve hediyeler verildi.

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nda, Milli Mücadele’nin başlatıldığı Samsun’da sokağa çıkma kısıtlaması devam ederken polis, jandarma ve Terme Belediyesi’ne ait hizmet araçlarından araç konvoyu oluşturuldu.

Mustafa Kemal Atatürk’ün ve silah arkadaşlarının Samsun’a çıkışının 101’inci seneyi devriyesinde korona virüs salgını nedeniyle Samsun’da sokağa çıkma kısıtlaması devam ediyor. 19 Mayıs’ta sokağa çıkamayan vatandaşları düşünen Terme Belediyesi, polis ve jandarma araçlarıyla beraber oluşturulan konvoy ile ilçenin ana cadde ve sokaklarında sirenler eşliğinde gezdi. Sokaklardaki siren seslerini duyan vatandaşlar cam ve balkonlardan ellerindeki bayrakları sallarken, anı da cep telefonu kameralarıyla kaydettiler.

“Gençler geleceğimizdir”

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında ilçede halk oyunlarıyla ilgili video gösteri hazırlandığını hatırlatan Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, “Bu yıl maalesef 19 Mayıs’ı dolu dolu yaşayamıyoruz. Milli Mücadele ateşinin ilk kıvılcımı, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin temelinin ilk adımı olan Samsunumuzda böyle bir 19 Mayıs geçirmenin burukluğunu yaşıyoruz. Milletimiz için büyük öneme sahip 19 Mayıs, gençlerimize armağan edilmiş bir gündür. Gençler geleceğimizdir, geleceğimize dikkat etmemiz gerekiyor” ifadelerin kullandı.

Çocuklara hediyeler verildi

Polis, jandarma ve belediye ekipleri tarafından konvoy esnasında sokakta görülen çocuklara bayrak ve hediyeler verildi. Korona virüs salgını nedeniyle uzun zamandır sokağa çıkamayan çocukların, polis ve jandarmayla karşılaştıklarında yüzlerinin güldüğü görüldü.