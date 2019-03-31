Terme yerel seçim sonuçları son dakika | Samsun Terme 2019 seçim Sonuçları

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Terme partilerin oy oranları

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Terme belediye başkan adayları 2019

AK Parti Termebelediye başkan adayı Ali Kılıç

DP Termebelediye başkan adayı Osman Aksüt

SP Termebelediye başkan adayı Ali Yüksel

BBP Termebelediye başkan adayı Hüseyin Ar

BTP Termebelediye başkan adayı Suat Küçükdursun

DSP Termebelediye başkan adayı Yunus Soylu

Terme belediyesini kim kazandı?

Tüm yurtta vatandaşlar büyük bir merakla 31 Mart yerel seçim sonuçlarını bekliyor. Vatandaşlar oy kullandıkları illerde hangi partinin daha fazla oy aldığını merak ediyor. Termeyerel seçim sonuçlarına göre Termebelediyesini kim kazandı? Termebelediyesi hangi partiden? Terme31 Mart 2019 yerel seçimlerinde partilerin oy dağılımı ne oldu? Termehangi parti ne kadar oy aldı? 2019 yerel seçim sonuçları Samsun ili, Termeilçesi Belediye Başkan adayları ve seçim sonuçlarını canlı olarak takip edebilirsiniz. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) seçim yasaklarını kaldırdığı andan itibaren Termeyerel seçim sonuçları 2019 oy sayım işlemi esnasında Termeseçim sonuçlarını takip edebilecek ve seçim heyecanını yeniakit.com.trʼde yaşayacaksınız. Yine 2019 Termeseçim sonuçlarını, Terme’de partilerin aldıkları oy oranlarını da yine seçim sayfamızda canlı olarak takip etme şansına sahip olacaksınız.

2014 Terme yerel seçim sonuçları

AK Parti %49

SP %23

CHP %12

Terme 24 Haziran genel seçim sonuçları

AK Parti %62

MHP %13

CHP %12

Büyükşehirdeki seçmenler neler için oy kullanacak?

Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon ve Van'daki seçmenler, "büyükşehir belediye başkanı", "belediye başkanı", "belediye meclis üyeliği" ile "muhtarlık ve ihtiyar heyeti" için oy kullanacak. Büyükşehir olmayan illerde ise "il genel meclisi üyeliği", "belediye başkanı", "belediye meclis üyeliği" ve "muhtarlık ve ihtiyar heyeti" için oy verilecek. Köylerde ise "il genel meclisi üyeliği" ile "muhtarlık ve ihtiyar meclisi" için oy atılacak.

Oy pusulalarının renkleri

Büyükşehir belediye başkanlığı seçimi için kullanılacak oy pusulası "beyaz", büyükşehir olmayan illerde "turuncu", ilçe belediyesi için hazırlanan oy pusulası "mavi", belediye meclis üyeliği için kullanılacak oy pusulası ise "sarı" renkte olacak. Seçmenler, "Evet" veya "Tercih" yazılı mühürlerle oylarını kullanacak. Oy pusulalarının üzerine mühür dışında yazı yazılmayacak. Oy pusulaları tek zarfa konulacak. Zarflar, şeffaf sandıklara atılacak.