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Terme Belediyesinden 55 çocuğa sünnet şöleni

Terme Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen sünnet şöleninde 55 çocuk sünnet edildi.

03 Eylül 2019 Salı 16:03
Terme Belediyesinden 55 çocuğa sünnet şöleni

Terme Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen sünnet şöleninde 55 çocuk sünnet edildi.


Samsun’un Terme ilçesinde geleneksel hale gelen sünnet şöleni ile 55 çocuğa sünnet töreni düzenlendi. Özel bir tesisin balo salonunda yapılan törene çocukların aileleri ve Termeli vatandaşlar katıldı. Geçen hafta yaşanan sel felaketi nedeniyle kapalı alanda gerçekleştirilen tören Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Ardından sünnet çocuklarına pamuk şekeri, yüz boyama, balon, dondurma gibi çeşitli hediyeler verildi.


Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç yaptığı açıklamada, "Geleneksel hale gelen sünnet şölenimizi bu yılda yaptık. Rabb’im bu yavrularımıza inşallah vatanına, milletine, bayrağına bağlı bir birey olarak ülkesine hizmet etmeyi nasip etsin. Bu seneki çocuklarımızın ayrıca bizden alacağı olsun. Sünnet şölenini daha hareketli açık alanda güzel gösterilerle yapmak isterdik fakat hava durumu ardından gelen sel buna engel oldu. Ancak önümüzdeki sene Allah izin verirse daha güzel bir şölende buluşmak sözümüz olsun" dedi.


Şölen programına ayrıca AK Parti İlçe Başkanı İbrahim Ar ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile Terme Belediye Meclis Üyeleri de katıldı.

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Haber Tarihi: 03 Eylül 2019 Salı 16:03
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