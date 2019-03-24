Termal turizmde büyük hedef Rusya TESTUD Başkanı Yavuz Yılık, 2020’de Rusya’dan 100 bin turist getirmeyi; Türkiye’ye 1 milyar dolar kazandırmayı hedeflediklerini belirtti.

Termal Sağlık ve Turizm Derneği (TESTUD) Başkanı Yavuz Yılık, 2020’de Rusya’dan 100 bin turist getirmeyi; Türkiye’ye 1 milyar dolar kazandırmayı hedeflediklerini belirtti. Yıllık, sağlık turizminin katma değerli olduğunu dile getirerek, “Rehabilitasyon hizmetlerimizden, termal alanlarımızdan yararlanmak için ülkemize gelen her bir turist 2-3 bin dolar bırakıyor” ifadelerini kullandı.

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