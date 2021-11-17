Termal kameralar ve akustik sistemler ‘Hudut Kartalları’nın gözü kulağı oldu

Türkiye-İran sınırının Iğdır ve Ağrı bölümünde tamamlanan 145 kilometrelik uzunluğunda üzeri tel örgülerle çevrili yaklaşık 3 metre yüksekliğindeki beton bloklardan oluşan güvenlik duvarının yanı sıra hem duvarın belirli noktalarına hem de çevresine kurulan yerli ve milli teknolojik sistemler ‘Hudut Kartalları’nın gözü kulağı oldu. Askerler, sorumluluk sahasındaki sınırların gözetlenmesi ve kontrolünün sağlanması maksadıyla gece gündüz demeden görev yaparken yasa dışı geçişler ile kaçakçılık ve terör olayları, hudut hattı boyunca yerleştirilen kameralarla da izleniyor.



Gece görüş özellikli bu kameraların yanı sıra her türlü titreşim hareketlerini tespit edebilen akustik sistemler vasıtasıyla da arazi 7 gün 24 saat esasına göre kesintisiz takip ediliyor.



Tespit, teşhis ve takibi yapılan muhtemel hedeflere ise sorumlu birliklerce hazır kıta kuvvetleri ile süratle müdahale ediliyor. Bu sistemlerden elde edilen bilgiler TSK Entegre Muhabere Sistemi kullanılarak anında üst komutanlığa da rapor ediliyor.



Hudut hattındaki menfezler başta olmak üzere teröristlerin olası geçiş noktalarına yerleştirilen kamera, projektör ve aydınlatma cihazları, sınır hattında kurulan ve 360 derece hareket kabiliyeti olan PTZ kameralar ile hareket sensörlü termal kameralarla sınırımızda habersiz kuş bile uçurtulmuyor.