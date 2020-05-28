  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor

Terim'den yönetime Mert Hakan Yandaş uyarısı: Kaçırmayalım

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Fenerbahçe'nin de talip olduğu Mert Hakan Yandaş için yönetimden istekte bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-05-28 10:51:00 - 2020-05-28 10:56:42
Terim'den yönetime Mert Hakan Yandaş uyarısı: Kaçırmayalım

Galatasaray'ın transferinde Fenerbahçe ile yarıştığı Sivasporlu Mert Hakan Yandaş için Galatasaray'ın teknik direktörü Fatih Terim'den yönetime önemli bir mesaj geldi.

Terim, yönetime, "Önümüzdeki sezon takımı Mert Hakan'ın üzerine kurmayı planlıyorum. Onu sakın elden kaçırmayalım" uyarısında bulundu.

Sivasspor'la sözleşmesi sezon sonu bitecek olan yıldız oyuncuya G.Saray yıllık 1.6 milyon Euro, F.Bahçe ise senelik 2 milyon Euro önermişti. Fatih Terim'in kadrosunda görmeyi çok istediği 25 yaşındaki orta saha oyuncusu için Cimbom'un da fiyat artırabileceği konuşuluyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık net 124 m² daire
Satılık net 124 m² daire

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı