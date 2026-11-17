Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinasyonunda Türkiye ve Suriye'den deprem uzmanları, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından sınır bölgesindeki fayların deprem geçmişini araştırmak için çalışma başlattı.

Türkiye ve Suriye'deki üniversitelerden bilim insanlarının yanı sıra Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA) ile AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürlüğü yetkililerinden oluşan 20 kişilik ekip, Suriye'deki fay hatlarında saha incelemeleri gerçekleştirdi.

AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Prof. Dr. Orhan Tatar koordinasyonunda yürütülen çalışmalara, Dokuz Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Eskişehir Osmangazi Üniversitesinden Prof. Dr. Volkan Karabacak ve MTA'dan Hasan Elmacı katıldı.

6 ŞUBAT DEPREMLERİNDE KIRILMAYAN FAYLAR İNCELENDİ

Uzmanlar, Ölü Deniz Fay Zonu ile bağlantılı olan ve bir kısmı Türkiye topraklarından geçen Yesemek, Hacıpaşa ve Reyhanlı fayları ile Suriye'deki Afrin, Sarmada ve Armanaz faylarını inceledi.

AFAD Deprem Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hasan Sözbilir, 6 Şubat depremlerinde Türkiye tarafındaki fayların önemli bölümünün kırıldığını ancak Suriye'deki sınır ötesi faylarda henüz kırılma gerçekleşmediğini söyledi.

Bu fayların geçmişte meydana getirdiği depremleri belirlemek amacıyla çalışma başlattıklarını anlatan Sözbilir, şu ifadeleri kullandı:

"Asrın felaketi sonrası komşumuz Suriye'deki sınır ötesi faylarda henüz bir kırılma gerçekleşmedi. Dolayısıyla bu fayların tarih öncesi deprem geçmişini ortaya koymak için bir çalışma yaptık. Öncelikle Afrin, Armanaz ve Sarmada fayları üzerinde arazide inceleme yaptık. Oradaki fayların özelliklerine göre farklı kesimlerinde hendek yerlerini belirledik."

"BU FAYLARIN ÖNEMLİ BİR BÖLÜMÜ 500 İLA 2 BİN YILDIR KIRILMAMIŞ"

Suriye'de 5 gün boyunca saha çalışması gerçekleştirdiklerini belirten Sözbilir, Türkiye ile Suriye arasında uzanan fayların özelliklerine ilişkin bilgi verdi.

Ölü Deniz Fay Zonu'nun Kahramanmaraş'tan Kızıldeniz'e kadar yaklaşık 1000 kilometre uzandığını ifade eden Sözbilir, şöyle konuştu:

"Yarısı bizim tarafta, yarısı Suriye'de olan faylar var. Kilis'ten güneye doğru inen faylar var. Bunlar Ölü Deniz Fayı'nın segmentleri aslında. Ölü Deniz Fay zonu, Kahramanmaraş'tan başlayıp Kızıldeniz'e kadar uzanan yaklaşık 1000 kilometre uzunluğundaki bir fay. Bu fayların önemli bir bölümü 500 ila 2000 yıldır kırılmamış görünüyor."

Fayların geçmişteki hareketlerinin belirlenmesi gerektiğini vurgulayan Sözbilir, "Dolayısıyla bizim için yakın gelecekte kırılma tehlikesi olan faylar hangileri, bunları bilmek istiyoruz. Bu faylar son depremi ne zaman yaptı? Ne kadar vaktimiz var, tüm bunları öğrenmek istiyoruz" dedi.

TÜRKİYE VE SURİYE ARASINDA BİR İLK

Türkiye ile Suriye arasındaki fayların ilk kez bu kapsamda bilimsel olarak incelendiğini belirten Sözbilir, çalışmaların iki ülkenin depremselliğinin ortaya çıkarılması amacıyla yürütüldüğünü söyledi.

Suriye'deki faylar üzerinde hendek açılacak noktaları belirlediklerini aktaran Sözbilir, AFAD'ın hazırlayacağı takvime göre bölgeye yeniden gideceklerini ifade etti.

FAY HATLARINDA HENDEKLER AÇILACAK

Bilim insanlarının saha çalışmalarında inceledikleri her fay üzerinde en az iki hendek noktası belirlediği bildirildi.

20-30 metre genişliğinde ve 3-4 metre derinliğinde hendekler açılacağını belirten Sözbilir, bu çalışmalarla fayların geçmişte meydana getirdiği depremlere ilişkin verilerin toplanacağını anlattı.

Sözbilir, yapılacak çalışmalara ilişkin şunları kaydetti:

"Fayın geçmişini göreceğiz, örnekler toplayacağız, onlar analize gidecek. Elde edeceğimiz verilere göre fayların eski depremlere ait kayıtlarını ortaya çıkaracağız. Tüm bunların ardından bölgedeki fayların Suriye ve Türkiye için ne kadar tehlike oluşturacağı belirlenmiş olacak."

AA