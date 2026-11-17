Eminönü semalarında büyüleyen anlar! Yüzlercesi aynı anda gökyüzünü kapladı
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
İstanbul’un tarihi noktalarından Eminönü’nde, Yeni Camii üzerinde uçan yüzlerce kuş akşam saatlerinde görsel şölen oluşturdu.
Eminönü’nde akşam saatlerinde gökyüzüne bakanlar dikkat çeken bir manzarayla karşılaştı. Eminönü Yeni Camii çevresinde akşam saatlerinde kaydedilen görüntülerde, yüzlerce kuşun gökyüzünde adeta dans edercesine hareket ettiği görüldü. Birbirinden ayrılarak iki farklı grup halinde uçan kuşlar, kısa süre sonra yeniden bir araya gelerek gökyüzünde farklı şekiller oluşturdu. Sürü halinde gerçekleştirdikleri senkronize hareketlerle dikkat çeken kuşlar, zaman zaman gökyüzünde uzayıp kıvrılan görüntüler ortaya çıkardı.
İçerik üreticisi Şeyma Kurt tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntülerde, kuşların tarihi caminin kubbeleri üzerinde oluşturduğu manzara dikkat çekti. Akşam saatlerinde gökyüzünü kaplayan kuş sürüsünün bir araya gelerek gerçekleştirdiği hareketler, Eminönü’nde izleyenlere unutulmaz anlar yaşattı.