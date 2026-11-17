İki tren çarpıştı! Onlarca yolcu yaralandı
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Orta Avrupa ülkesi Çekya'nın başkenti Prag'da iki yolcu treninin çarpışması sonucu onlarca kişi yaralandı. Yetkililer, kazaya ilişkin inceleme başlattı.
Avrupa’dan tren faciası haberi bu kez Çekya’dan geldi. Radio Prague International'ın haberine göre, Prag Merkez Tren İstasyonu yakınlarında sabah saatlerinde iki yolcu treni çarpıştı.
İtfaiye yetkilileri, kazada büyük bölümü hafif, onlarca yolcunun yaralandığını bildirdi.
Kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edilirken, olayın ardından bölgedeki demir yolu ulaşımı durduruldu.
Çek Demir Yolları İdaresi, kaza nedeniyle uzun mesafeli trenlerin Prag'daki diğer istasyonlara yönlendirildiğini açıkladı.
Kazanın nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.